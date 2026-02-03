Il nuovo numero di Topolino, in edicola da mercoledì 4 febbraio, mette in primo piano gli sport invernali. La copertina mostra Topolino e Minni in seggiovia tra le neve, mentre all’interno c’è una storia intitolata

Sul numero 3663 del settimanale Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 febbraio – spazio agli sport invernali con la storia Pippo campione. freestyle, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido, e con una splendida cover “innevata” realizzata da Corrado Mastantuono, con protagonisti Topolino e Minni in seggiovia. Il tema degli sport invernali proseguirà anche sul numero successivo del settimanale con Paperino e la disfida ghiacciata e Paperino campione intermittente, firmate da Alessandro Ferrari ai testi e Mario Ferracina ai disegni, per un doppio appuntamento sportivo che accompagnerà i lettori durante le settimane più fredde dell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Topolino – Sport invernali protagonisti del numero 3663 del settimanale

Approfondimenti su Topolino Sport

Sul numero 3655 di Topolino, in edicola dal 10 dicembre, debutta la versione a fumetti di Alberto Angela con la storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”.

Ecco il programma settimanale degli sport invernali, con le principali gare di Coppa del Mondo, Coppa Europa e Campionati Europei dal 26 gennaio al 1° febbraio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Topolino Sport

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport invernali sbarcano su TopolinoTopolino celebra gli sport invernali con storie a tema, una cover innevata e la Winter Sport Collection di statuine Disney in versione sportiva ... corrieredellosport.it

Gli sport invernali sbarcano su Topolino con Pippo campione freestyleMilano, 3 feb. (askanews) – Sul numero 3663 del settimanale Topolino – in edicola, ... msn.com

Gli sport invernali sbarcano su #Topolino con Pippo campione freestyle - facebook.com facebook

Gli sport invernali sbarcano su #Topolino con Pippo campione freestyle x.com