Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana | l' atteso ritorno dei Mumford & Sons

I Mumford & Sons tornano con un nuovo album, causando grande interesse tra i fan. L’atteso ritorno della band britannica promette di conquistare le classifiche questa settimana, grazie a undici nuove tracce. Il gruppo ha lavorato duramente in studio, condividendo alcune anteprime sui social network. La loro musica, caratterizzata da sonorità folk e rock, ha già ricevuto commenti positivi dagli addetti ai lavori. La nuova uscita si inserisce tra i dischi più attesi del periodo, attirando l’attenzione di appassionati e critici.

Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla voglia di far "suonare" anche qui le migliori canzoni in circolazione. Ecco dunque le nostre scelte tra le nuove uscite attese venerdì 20 febbraio. Il sesto album di studio di Mumford & Sons (attesi live in estate a Roma, unica data italiana), ha le carte in regola per consolidare la solida posizione che la band folk rock londinese ha saputo guadagnarsi sulla scena musicale mondiale conquistando legioni di fan anche in Italia: lo confermano la coproduzione di Aaron Dessner dei National e la presenza (per la prima volta) di ospiti di prestigio come la star del new country roots americano Chris Stapleton, Justin Vernon alias Bon Iver, il cantautore irlandese Hozier e le giovani artiste statunitensi Gracie Abrams e Gigi Perez.