Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana | il ritorno di Morrissey

Questa settimana si segnalano tre nuovi album in uscita, tra cui il ritorno di un artista noto nel panorama musicale. La nostra rubrica si concentra sui dischi più attesi, offrendo una panoramica delle novità che arrivano sul mercato. Come di consueto, ci soffermiamo sui titoli più interessanti, senza approfondire analisi o opinioni personali.

Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla voglia di far “suonare” anche qui le migliori canzoni in circolazione. Ecco dunque le nostre scelte tra le nuove uscite attese venerdì 6 marzo. Morrissey, uno degli artisti piu` amati e influenti di tutti i tempi, pubblica il suo quattordicesimo album da solista, Make-Up Is a Lie che riunisce l'artista inglese con il produttore Joe Chiccarelli (The Strokes, The White Stripes, Weezer, My Morning Jacket) ed e` il ritorno allo Studio La Fabrique a Saint-Re´my-de-Provence, nel sud della Francia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

