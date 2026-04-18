Sulla pesca al tonno rosso c’è un trionfalismo sospetto

Per il periodo 2026-2028, le autorità hanno stabilito una quota annuale di poco oltre 6.180 tonnellate di tonno rosso per il nostro paese, con un incremento di circa 900 tonnellate rispetto all’anno precedente. La decisione rappresenta un aumento di quasi il 17% rispetto alla quota precedente e ha suscitato reazioni di soddisfazione tra gli operatori del settore. La cifra definitiva si basa su valutazioni scientifiche e accordi internazionali di gestione delle risorse marine.

Per il triennio 2026-2028 l’Italia avrà a disposizione 6.182,610 tonnellate annue di tonno rosso, circa 900 tonnellate in più rispetto al 2025, cioè un aumento vicino al 17%. Lo ha stabilito il decreto direttoriale del Masaf del 1° aprile 2026 sulla campagna di pesca del tonno rosso. Per capire la notizia, però, bisogna chiarire un punto essenziale: le quote non nascono da una trattativa italiana autonoma. Il contingente viene definito dentro un sistema multilivello in cui contano le decisioni internazionali e poi quelle europee; solo a valle arriva il decreto nazionale che distribuisce la quota italiana tra i diversi sistemi di pesca e le imbarcazioni autorizzate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Permesso Pesca Tonno Rosso: Come Richiederlo ed Evitare Multe Salate

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