Vasto e Rimini contro l' inquinamento da plastica | nasce l’Alleanza delle città e dei paesi di Mare

Vasto ha deciso di unirsi a Rimini per combattere l'inquinamento da plastica, dopo aver constatato l’aumento di rifiuti marini sulle spiagge. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per l’impatto delle microplastiche sul mare e sulla fauna locale. Durante l’incontro di mercoledì 18 febbraio, i rappresentanti delle due città hanno firmato un protocollo per promuovere iniziative di pulizia e sensibilizzazione. Questa alleanza mira a coinvolgere anche altre comunità costiere, rafforzando la lotta contro l’inquinamento marino. La proposta sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.

Il progetto ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare direttamente i cittadini sulla necessità di adottare scelte responsabili, riducendo l’utilizzo delle plastiche monouso Il Comune di Vasto ha partecipato, nella mattinata di mercoledì 18 febbraio, alla presentazione della proposta della “Alleanza delle città e dei paesi di mare italiani”, nata dal confronto avviato durante il Fuorisalone 2025, iniziativa promossa dall’associazionismo ecologico in occasione di Ecomondo. L’appuntamento si è svolto a Rimini, in Comune. Hanno partecipato, per il Comune di Vasto, l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Stop alla plastica monouso: Rimini guida l’alleanza dei Comuni del mareRimini ha deciso di eliminare la plastica monouso, un passo che ha portato l’alleanza tra vari Comuni italiani con il fine di ridurre l’inquinamento marino.

Alberobello contro l'inquinamento da plastica: pronto un piano d'azione per 'liberare' la città dai rifiutiAlberobello si impegna a ridurre l’inquinamento da plastica attraverso un piano d’azione mirato, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo pratiche sostenibili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.