A Milano, il cantante ha condiviso alcune riflessioni tra una canzone e l’altra, commentando il passato con tono scherzoso e facendo riferimento a un cambiamento nelle sue abitudini. Durante l’evento, un pubblico di giovani si è raccolto davanti al palco, con alcune ragazze in prima fila che cantavano il ritornello di “New York” mentre le telecamere le inquadravano. Il cantante ha anche salutato un suo amico, chiamandolo “quel figaccione di Olly”.

Dietro alle transenne che circondano il palco, in prima fila, un gruppo di ragazze inquadrate dalle telecamere canta a piena voce il ritornello di “New York”. Sugli spalti due fidanzati se lo urlano addosso. Tommaso Paradiso, invece, resta immobile a godersi il momento, il microfono rivolto verso il pubblico. Forse, basterebbe questo semplice quadro a descrivere il legame che, negli anni, il cantautore romano è riuscito a costruire con i suoi fan. La gente che ha amato i Thegiornalisti e alterna in cuffia l’aria di festa di “Riccione” alle melodie spaccacuore di “Tutte le notti” e “Dr. House”. Abbigliamento minimalista con maglia e pantaloni neri, mercoledì 22 aprile, Paradiso è tornato a esibirsi per l’ottava volta in carriera all’ Unipol Forum di Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tommaso Paradiso a Milano: “Un tempo scrivevo ‘Vorrei morire brillo’, ora prendo i sali minerali. Sono anni di me*da, ma la storia cambierà”. E poi saluta “quel figaccione di Olly”

Tommaso Paradiso - TORNARE A CASA (Testo/Lyrics)

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