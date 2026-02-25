Sanremo 2026 Tommaso Paradiso | Baglioni mi voleva al Festival | ora sono pronto ma potrei emozionarmi

Tommaso Paradiso ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 dopo aver ricevuto un invito da Claudio Baglioni, che lo voleva sul palco come ospite. La sua presenza ha attirato molti giornalisti, curiosi di scoprire le novità del suo nuovo album. Paradiso si prepara a salire sul palco, ma ammette di poter essere sopraffatto dall’emozione. La sua partecipazione è attesa con grande interesse da fan e addetti ai lavori.

È lunga la fila dei giornalisti che vogliono incontrare Tommaso Paradiso, al suo ‘Club dei Romantici’ allestito in collaborazione con Lego per tutti i cinque giorni del Festival di Sanremo. La scenografia è minimal, ma d’impatto: i mattoncini a comporre le rose che calano dal muro e il bouquet di fiori che rappresenta l’unica decorazione del tavolino da cui l’artista romano accoglie i cronisti. Le prime domande ruotano proprio intorno all’amore e ai sentimenti: “Se mi emoziona di più salire sul palco dell’Ariston o cantare all’Olimpico? Per come sono fatto io sicuramente la prima”, risponde Paradiso che motiva la scelta sulla base della sua storia personale: “Vengo da un percorso fatto di palchi e live. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso: "Baglioni mi invitò a festival, ora sono pronto ma potrei emozionarmi"Tommaso Paradiso ha raccontato che Claudio Baglioni gli propose di partecipare a Sanremo, motivo per cui si sente pronto ad affrontare il festival.

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso durante la prima serata del FestivalTommaso Paradiso si esibirà questa sera a Sanremo 2026, causando entusiasmo tra i fan.

La reazione di Tommaso Paradiso alla partecipazione al Festival di Sanremo #perte #105friends

Temi più discussi: Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Il testo e la recensione della canzone; Tommaso Paradiso sul palco di Sanremo con la fascia di One Piece: ecco perché; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso chi è: esordi, rottura con i 'The giornalisti', dietrofront sul Festival; I romantici di Tommaso Paradiso, il significato del testo a Sanremo 2026.

Il testo e il significato della canzone I Romantici di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026Tommaso Paradiso è nel pieno di un'esperienza nuova, vissuta come mai prima da protagonista. Sul palco dell'Ariston era salito, da ospite nella serata cover, nell'edizione del 2018, insieme a Gianni M ... elle.com

Tommaso Paradiso canta I Romantici – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Tommaso Paradiso canta I Romantici – Il testo e il significato della canzone che il cantante presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

Viaggiatori! Che cosa ne pensate dell’esibizione di Tommaso Paradiso a #Sanremo2026 facebook

La scivolata di Tommaso Paradiso #Striscialanotizia #TommasoParadiso @SanremoRai #Sanremo2026 x.com