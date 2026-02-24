Sanremo 2026 Tommaso Paradiso | Baglioni mi invitò a festival ora sono pronto ma potrei emozionarmi

Tommaso Paradiso ha raccontato che Claudio Baglioni gli propose di partecipare a Sanremo, motivo per cui si sente pronto ad affrontare il festival. La sua esperienza deriva da numerosi concerti dal vivo, anche se non televisivi, e questa differenza lo rende più emozionato rispetto a esibirsi allo Stadio Olimpico. Paradiso ammette che, nonostante la preparazione, potrebbe lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera del palco. La sua presenza a Sanremo rappresenta un passo importante nella sua carriera musicale.

“I l palco di Sanremo ti emoziona di più rispetto all’idea di suonare all’Olimpico? Per come sono fatto io credo proprio di sì, perché vengo da un percorso fatto da palchi live, ma non televisivi”. Lo ha detto Tommaso Paradiso durante un incontro con i giornalisti a Sanremo che poi ha raccontato un retroscena: “Se c’è stata una volta in cui sarei dovuto venire a Sanremo e ho rifiutato? L’unica volta è stato l’anno di Baglioni, che sentì ‘Questa nostra stupida canzone d’amore’ e mi ha detto devi venire. Ma non me la sono sentita”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tommaso Paradiso durante la prima serata del FestivalTommaso Paradiso si esibirà questa sera a Sanremo 2026, causando entusiasmo tra i fan.

Leggi anche: Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026

La reazione di Tommaso Paradiso alla partecipazione al Festival di Sanremo #perte #105friends

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti per la prima volta a Sanremo 2026 con I Romantici.; Tommaso Paradiso e il suo debutto a Sanremo 2026: una canzone per I romantici; I romantici di Tommaso Paradiso – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Tommaso Paradiso a Sanremo con una canzone dedicata alla figlia: testo e significato de I romantici.

Sanremo 2026, il testo di I Romantici, la canzone di Tommaso Paradiso: il significato del branoTommaso Paradiso si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo, portando il brano I romantici scritto da T. Paradiso, D. Petrella e D. Simonetta. La canzone ammessa ... ilmattino.it

Il testo e il significato de I romantici di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: la dedica alla sua futura moglieTommaso Paradiso sarà uno dei 30 concorrenti nella categoria Big del Festival di Sanremo 2026 con la canzone I romantici: la dedica alla sua ... fanpage.it

Terminato oggi il Festival 2026. Ecco i vincitori: 3° posto: Tommaso Paradiso; 2° posto: Serena Brancale; 1° posto: Fedez e Marco Masini. - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com