Pamela Genini spunta un capello biondo nella villa di Dolci | la scoperta dell’inviato di Chi l’ha visto

Un capello biondo trovato nella villa di Dolci è stato segnalato dall’inviato di Chi l’ha visto. Il capello è stato rinvenuto all’interno di una botola, un dettaglio che ha attirato l’attenzione. La scoperta si aggiunge a elementi già noti nel caso, riaccendendo l’interesse sulla vicenda. Nessuna altra informazione è stata fornita sui possibili collegamenti o implicazioni di questo nuovo elemento.

Il nuovo elemento: un capello nella botola. Un dettaglio minuscolo, ma sufficiente a riaccendere un caso già inquietante. Nella casa di Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, è stato trovato un lungo capello biondo incastrato in una ragnatela all’interno di una botola. Il ritrovamento è avvenuto a Sant’Omobono Imagna, nel Bergamasco, ed è stato segnalato dall’inviato Giuseppe Pizzo della trasmissione Chi l’ha visto?, che ha immediatamente avvisato i carabinieri. I militari sono intervenuti nel pomeriggio per un sopralluogo e per acquisire l’elemento, che sarà sottoposto ad accertamenti. Al momento, però, dagli ambienti investigativi trapela prudenza: quel capello, da solo, non cambia il quadro.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pamela Genini, spunta un capello biondo nella villa di Dolci: la scoperta dell’inviato di Chi l’ha visto Notizie correlate Pamela Genini e il giallo di un capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco DolciBergamo, 23 aprile 2026 - Cadavere profanato di Pamela Genini ora c’è il giallo del capello biondo trovato a Sant’Omobono Imagna su una ragnatela in... Leggi anche: Morte Pamela Genini: Chi E’ Francesco Dolci E Che Lavoro Fa! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettato; Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco Dolci. Pamela Genini, spunta un sospettato della profanazione: il caso a Dentro la NotiziaNel corso del programma Dentro la Notizia, è emerso che potrebbe esserci un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini ... notizie.it Pamela Genini: spunta un sospettato per la profanazione | Dolci: Temo che la testa sia nel mio giardinoPamela Genini, spunta un sospettato per la decapitazione: secondo l'ex Dolci, la testa potrebbe trovarsi nel giardino di casa sua ... ilsussidiario.net Chi l'ha visto. . Salma di Pamela Genini decapitata: Un capello biondo su una ragnatela in una botola in casa dell’ex fidanzato Francesco Dolci, trovato dall’inviato di “Chi l’ha visto”. Avvisati i Carabinieri. “Lei in questa casa viveva”, spiega lui. Ieri l’appello d - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, in esclusiva l'intervista all'addetto delle pompe funebri: "Servivano più persone" In diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com