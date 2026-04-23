Una telecamera di sorveglianza di notte ha registrato un uomo che si aggira nei pressi del cimitero dove è sepolta Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano il 14 ottobre. La scena mostra la figura di una persona ancora senza identità che si muove vicino alla tomba della giovane. La registrazione potrebbe fornire elementi utili alle indagini sulla profanazione del sepolcro.

Una ripresa di notte potrebbe far luce sul profanatore della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre: nel video c’è la figura di un uomo, ancora non identificato, che si aggira vicino al cimitero dov’è stato sepolto il corpo della ragazza. Una ripresa resa possibile grazie alle due telecamere presenti nel cimitero di Strozza: una punta verso il basso, in direzione della bara di Pamela, l’altra è direzionata verso il cancello. Il video potrebbe essere l’unica pista effettiva che permetterebbe di risalire a chi ha aperto la bara della ragazza portandosi via la testa. Secondo gli accertamenti medico-legali, la profanazione sarebbe avvenuta a ridosso della sepoltura: un atto che probabilmente non sarebbe mai stato scoperto se non fosse stato per lo spostamento del feretro avvenuto lo scorso 23 marzo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tomba di Pamela Genini profanata, in un video si vede il presunto responsabile

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