Tisana dimagrante alle erbe ritirata dal Ministero della Salute | Nuovo ingrediente non autorizzato
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di tisana dimagrante alle erbe proveniente dalla Thailandia. La decisione è stata presa a seguito del rilevamento di un ingrediente non autorizzato presente nel prodotto. Il richiamo interessa esclusivamente il lotto specifico e si rivolge ai rivenditori e consumatori che potrebbero aver acquistato la tisana. La notifica è stata diffusa tramite avviso ufficiale.
Il Ministero della Salute italiano ha richiamato un lotto di tisana dimagrante alle erbe di origine thailandese. Nel prodotto è presente un ingrediente "novel food".🔗 Leggi su Fanpage.it
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