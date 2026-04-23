Tisana dimagrante alle erbe ritirata dal Ministero della Salute | Nuovo ingrediente non autorizzato

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di tisana dimagrante alle erbe proveniente dalla Thailandia. La decisione è stata presa a seguito del rilevamento di un ingrediente non autorizzato presente nel prodotto. Il richiamo interessa esclusivamente il lotto specifico e si rivolge ai rivenditori e consumatori che potrebbero aver acquistato la tisana. La notifica è stata diffusa tramite avviso ufficiale.