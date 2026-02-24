Tiro a Volo | Battisti Campione Invernale di Compak Sporting

Il titolo di campione invernale di Compak Sporting è stato assegnato a Battisti, che ha dominato la gara disputata al Tav San Fruttuoso. La competizione ha richiamato molti appassionati, attirando concorrenti da diverse regioni. Battisti ha dimostrato grande precisione e concentrazione, superando gli sfidanti con un punteggio elevato. La giornata ha offerto uno spettacolo di livello tecnico superiore, lasciando il pubblico entusiasta per le performance viste sul campo.

È stato un Campionato Invernale di altissimo profilo tecnico quello andato in scena al Tav San Fruttuoso, teatro dell'edizione 2026 del Tricolore di Campionato Invernale di Compak Sporting 2026. La competizione è stata caratterizzata da punteggi altissimi e classifiche spesso decise sul filo dei dettagli. In Eccellenza, ben quattro tiratori hanno chiuso con 97100. A conquistare il titolo, grazie alla regola della serie sul campo prescelto, è stato Marco Battisti di Pesaro (PU), laureatosi così Campione Invernale 2026. Alle sue spalle Alberto Cardinali, anche lui di Pesaro, medaglia d'argento, mentre il bronzo è andato a Enrico Lugli.