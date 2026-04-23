Un incidente si è verificato questa mattina in via Messina Marine a Palermo, coinvolgendo un autoarticolato e un'auto. Dopo lo scontro, il tir si è ribaltato su un fianco, bloccando completamente la strada e causando un’interruzione nella circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La strada rimane chiusa al traffico, creando disagi tra gli automobilisti.

Un incidente sta paralizzando il traffico a Palermo, in via Messina Marine. Un autoarticolato si è ribaltato dopo uno scontro con un’auto e si è coricato su un fianco, ostruendo qualsiasi possibilità di passaggio. Di fatto la città in questo momento è tagliata in due. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto all'altezza del civico 133 e via Messina Marine è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, e rimarrà chiusa probabilmente per alcune ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tir si scontra con un'auto e si ribalta in via Messina Marine, Palermo è tagliata in due

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