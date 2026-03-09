Si scontra con un' auto che si ribalta poi fugge a tutta velocità per le strade di Villa Gordiani

Due auto si sono scontrate all’incrocio di Villa Gordiani, causando il ribaltamento di una vettura. L’altra vettura coinvolta ha continuato la fuga a grande velocità senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e i rilievi. La vettura ribaltata è rimasta sul luogo dell’incidente, mentre l’altra vettura ha proseguito la fuga.

Il sinistro all'incrocio fra viale Partenope e via Marcianise. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini video della zona Si sono scontrate all'incrocio, con una delle vetture che ha terminato la propria corsa ribaltata e l'altra che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio nella zona di Villa Gordiani, al Prenestino. Quattro i feriti, che si trovavano nella macchina che ha terminato la propria corsa sulla fiancata. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di domenica 8 marzo all'incrocio fra viale Partenope e via Marcianise. 🔗 Leggi su Romatoday.it

