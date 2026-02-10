Perché Chanel che ha solo collezioni donna veste Jacob Elordi

La sorpresa arriva da Chanel, che finora aveva proposto solo collezioni donna. Questa volta, la maison ha scelto di vestire l’attore Jacob Elordi, spiazzando tutti. Nessuno si aspettava che un brand così legato alle donne si aprisse anche agli uomini, ma l’attore ha mostrato come si può indossare lo stesso stile con successo. La notizia fa discutere e cambia un po’ le regole del gioco nel mondo della moda.

Chi l’avrebbe mai detto che, per vendere abiti alle donne, le maison avrebbero iniziato a farli indossare agli uomini. Eppure oggi funziona così. Quando Jacob Elordi calca un red carpet in Chanel, con silhouette pensate per il guardaroba femminile, non c’è scandalo né provocazione: c’è la nascita di un nuovo desiderio. Un cortocircuito visivo che ribalta vecchie certezze e apre nuove fantasie. Per anni l’idea che un uomo in abiti da donna potesse risultare seducente, soprattutto agli occhi femminili, sembrava impensabile. Oggi è esattamente il contrario. E la moda, come spesso accade, è stata la prima a capirlo. 🔗 Leggi su Amica.it

