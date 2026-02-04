Harry Styles e Jacob Elordi mostrano che è arrivato il momento per gli uomini di indossare le scarpe di lei. Dopo anni a prendersi i capi di vestiti femminili, ora sono loro a segnare il passo con scelte di stile più audaci e senza paura. Entrambi si sono fatti notare recentemente per outfit che sfidano le convenzioni, confermando che la moda maschile sta cambiando e diventa sempre più libera.

Del resto, loro, gli uomini, lo sanno da sempre: il loro guardaroba è anche nostro secondo un tacito accordo che vige almeno da quando Katherine Hepburn negli anni '40 indossava abbigliamento maschile. Alzi la mano chi, infatti, tra noi donne non ha mai, ehm, «preso in prestito» quanto meno un loro blazer o un maglione. Dunque, dopo le borse, le spille e le collane di perle, aspettiamoci di veder trafugato anche altro da loro, in una sorta di legge di contrappasso di stile.

© Vanityfair.it - Harry Styles e Jacob Elordi lo confermano: è arrivato il momento per «lui» di indossare le scarpe di «lei»

