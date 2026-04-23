Il CEO di una grande azienda tecnologica ha ammesso pubblicamente il fallimento del lancio di un servizio di mappe avvenuto nel 2012. La decisione di cedere la direzione a un nuovo responsabile è prevista per il prossimo settembre. La rivelazione arriva dopo anni di silenzio sulla questione, che aveva suscitato molte discussioni tra utenti e analisti.

? Cosa sapere Tim Cook ammette il fallimento del lancio di Apple Maps nel 2012.. Il CEO cederà la carica a John Ternus nel prossimo settembre.. Tim Cook ha ammesso che il lancio di Maps nel 2012 rappresentò il primo vero errore di gestione alla guida di Apple, un software che all’epoca non rispondeva agli standard qualitativi dell’azienda. Il CEO, che a settembre cederà la carica a John Ternus, ha ripercorso quel momento critico in cui l’integrazione delle mappe sugli iPhone si rivelò fallimentare per gli utenti. L’illusione della prontezza e il problema della navigazione locale. Nel 2012, l’introduzione del servizio cartografico interno avrebbe dovuto sostituire le indicazioni fornite da Google, ma la realtà utilizzava l’iPhone fu molto diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tim Cook rompe il silenzio: il fallimento di Maps che segnò Apple

How to Architect Your Life for SUCCESS!

Notizie correlate

Apple celebra 50 anni: Tim Cook rende omaggio alla visione che ha cambiato il mondo della tecnologiaTim Cook celebra i 50 anni di Apple: dalla nascita in un garage all’innovazione globale che ha cambiato il mondo della tecnologia Apple ha...

Chi è John Ternus, il nuovo Ceo di Apple che ha lavorato con Steve Jobs: sostituirà Tim Cook da settembre 2026John Ternus sarà il nuovo Ceo di Apple e sostituirà Tim Cook, storico erede di Steve Jobs, alla guida dell’azienda.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Tim Cook lascia il ruolo di ceo di Apple: al suo posto John Ternus; Chi è John Ternus, il nuovo Ceo di Apple che ha lavorato con Steve Jobs: sostituirà Tim Cook da settembre 2026; Tim Cook lascia la carica di CEO di Apple: cosa si lascia alle spalle?; Apple: l'addio a sorpresa di Tim Cook, che lascerà la carica di CEO il 1° settembre – Intervista.

Apple volta pagina: Tim Cook lascia la guida, chi è il successore John TernusDopo quindici anni al timone della Mela morsicata l'erede di Steve Jobs lascia la carica operativa e diventa presidente esecutivo. Al suo posto arriva un ingegnere riservato e pragmatico, cresciuto in ... vanityfair.it

Tim Cook non sarà più il CEO di AppleApple ha comunicato che il suo storico amministratore delegato, Tim Cook, lascerà l’incarico a settembre. Verrà sostituito da John Ternus, che attualmente è il vice presidente a capo della sezione di ... ilpost.it

Tim Cook, errori e svolte della sua gestione Apple: "Maps non era pronta" x.com

L’attuale amministratore delegato Tim Cook si dimetterà a settembre. Al suo posto arriva l’ingegnere responsabile, fino ad ora, dei prodotti. L'approfondimento di Daniele Semeraro su #SkyInsider - facebook.com facebook