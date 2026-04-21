A partire dall'estate, Apple avrà un nuovo amministratore delegato: si tratta di John Ternus, un ingegnere con una lunga carriera all’interno dell’azienda. Ternus ha lavorato in passato con Steve Jobs e attualmente ricopre un ruolo di rilievo. Prenderà il posto di Tim Cook a partire da settembre 2026. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul percorso che lo ha portato a questa posizione.

John Ternus sarà il nuovo Ceo di Apple e sostituirà Tim Cook, storico erede di Steve Jobs, alla guida dell’azienda. Ternus lavora da 25 anni in Apple ed è diventato nel tempo uno dei suoi ingegneri di riferimento per quanto riguarda l’hardware. Ha lavorato ai primi iPod, iPhone e iPad e più di recente è stato tra i promotori dei nuovi prodotti a prezzo ridotto, come il Macbook Neo o l’iPhone Air. Chi è John Ternus, gli inizi del prossimo Ceo di Apple La scalata ad Apple e il futuro da Ceo Le sfide di Apple sotto la guida di Ternus Chi è John Ternus, gli inizi del prossimo Ceo di Apple John Ternus sarà il prossimo Ceo di Apple dopo le dimissioni di Tim Cook, che diventeranno esecutive in estate.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è John Ternus, il nuovo Ceo di Apple che ha lavorato con Steve Jobs: sostituirà Tim Cook da settembre 2026

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