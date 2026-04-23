Ticketmaster cancella alcune vendite di biglietti per Harry Styles dopo aver beccato dei bagarini | la reazione di Jack Antonoff

Mercoledì 22 aprile, Ticketmaster ha comunicato di aver cancellato alcune vendite di biglietti per il concerto di Harry Styles al Madison Square Garden. L’azienda ha spiegato di aver individuato bagarini che avevano acquistato migliaia di biglietti in modo illegale. La scoperta ha portato alla rimozione di alcuni biglietti dalla vendita, in risposta alle pratiche considerate non autorizzate. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni protagonisti del settore musicale.

Mercoledì 22 aprile Ticketmaster ha annunciato di aver scoperto “bagarini con migliaia di biglietti illegali” per la residency di trenta date di Harry Styles al Madison Square Garden. In un comunicato pubblicato su X, il presidente globale del colosso degli eventi dal vivo, Saumil Mehta, ha affermato che l’azienda avrebbe scoperto bagarini che utilizzavano più account per acquistare tagliandi oltre i limiti prestabiliti e rivenderli a prezzi esorbitanti per profitto. In risposta, la società ha annullato migliaia di acquisti, nessuno dei quali, a suo dire, apparteneva a fan, e sta collaborando con il tour di Styles per rivendere i biglietti al prezzo originale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ticketmaster cancella alcune vendite di biglietti per Harry Styles dopo aver “beccato dei bagarini”: la reazione di Jack Antonoff Notizie correlate Alcuni fan di Harry Styles stanno vendendo il proprio sangue per poter acquistare i biglietti del suo tourIl ritorno di Harry Styles, dopo oltre due anni di assenza, è senza dubbio uno dei più attesi del 2026. Bagarini vendono biglietti per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi fuori da San Siro (Video)Bagarini in azione fuori dallo stadio Meazza di San Siro in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.