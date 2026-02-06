Alcuni fan di Harry Styles stanno vendendo il proprio sangue per poter acquistare i biglietti del suo tour

Alcuni fan di Harry Styles vendono il proprio sangue per comprare i biglietti del suo tour. La richiesta di biglietti è così alta che alcuni sono disposti a tutto, anche a sacrificare una parte del proprio corpo. Harry Styles torna in concerto dopo più di due anni di assenza e il suo ritorno sta scatenando un'onda di entusiasmo tra i fan.

Il ritorno di Harry Styles, dopo oltre due anni di assenza, è senza dubbio uno dei più attesi del 2026. Il suo quarto album da solista, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, uscirà il prossimo sei marzo, ed è stato anticipato dal singolo di traino Aperture, già in vetta alle classifiche. Parallelamente, l’ex One Direction ha annunciato anche il tour internazionale Together, Together, sviluppato in una serie di residency in diverse città del mondo. I prezzi proibitivi del tour di Harry Styles. Di seguito, tutte le date già annunciate del tour. Amsterdam, Paesi Bassi (Johan Cruijff Arena): 16, 17, 20, 22, 23, 26 maggio 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alcuni fan di Harry Styles stanno vendendo il proprio sangue per poter acquistare i biglietti del suo tour Approfondimenti su Harry Styles Harry Styles nel mirino dei fan (e c’entrano i prezzi dei biglietti) I fan di Harry Styles sono già in fermento dopo l’annuncio del tour per promuovere il suo nuovo album Kiss All The Time. Harry Styles annuncia il suo nuovo tour, l’Italia è assente e scoppia la polemica Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour, che non prevede tappe in Italia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Harry Styles Argomenti discussi: Harry Potter, a dieci anni di distanza arriva una svolta che farà discutere i fan; I film di Harry Potter festeggiano il 25° anniversario: gli eventi in programma a Parigi; Harry Potter, Alan Rickman fece un gesto bellissimo per un piccolo fan malato terminale; La magia di Harry Potter in musica arriva a Roma. Le teorie dei fan più assurde sul mondo magico di Harry PotterEcco le teorie dei fan più assurde sul franchise di Harry Potter tratto dai libri di J.K. Rowling, con protagonista Daniel Radcliffe. cinema.everyeye.it Harry Potter, a dieci anni di distanza arriva una svolta che farà discutere i fanA dieci anni dall’ultima grande espansione narrativa, l’universo di Harry Potter cambia ancora (dividendo i fan). bestmovie.it Tra Hansa Studios e club culture: il singolo Aperture apre una nuova era elettronica per Harry Styles a Berlino. Il nuovo singolo di Harry Styles, pubblicato il 22 gennaio 2026, si chiama Aperture, un brano incentrato sulla malinconia ballabile. La melodia elettr facebook Tra i presenter già annunciati ci sono Harry Styles e Doechii, ma l’organizzazione ha anticipato che altri nomi verranno svelati nei prossimi giorni #GrammyAwards2026 #LadyGaga x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.