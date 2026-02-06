Bagarini vendono biglietti per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi fuori da San Siro Video

Questa mattina alcuni bagarini sono stati ripresi mentre vendono biglietti per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, proprio fuori dallo stadio di San Siro. La scena si è ripetuta più volte, con persone che si avvicinavano ai venditori improvvisati, pronti a comprare a prezzi più alti rispetto al valore ufficiale. La polizia è intervenuta per cercare di fermare lo scambio illegale, ma alcuni ancora riescono a passare inosservati.

Bagarini in azione fuori dallo stadio Meazza di San Siro in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Mentre gli spettatori affluivano all'interno dell'impianto, a pochi metri dalle forze dell'ordine e dalle biglietterie ufficiali, numerosi venditori.

