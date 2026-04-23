Ti sciolgo nell’acido marito violento condannato per maltrattamenti

Un uomo di 67 anni, di nazionalità rumena, è stato condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena dal Tribunale di Perugia. L’imputato era accusato di aver commesso maltrattamenti in famiglia e atti di stalking nei confronti della moglie convivente. La richiesta dell’accusa era stata di tre anni e mezzo di carcere, ma la sentenza ha stabilito una pena inferiore, con la condanna che prevede la sospensione.

Si è chiusa con una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa (l’accusa aveva chiesto tre anni e mezzo) la vicenda processuale di un rumeno di 67 anni, imputato davanti al Tribunale di Perugia per maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della moglie convivente.Il pubblico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Stalking in discoteca e lesioni alla ex fidanzata (“Ti sciolgo nell’acido”): 20enne assolto a Torino**Lezione di giustizia: il tribunale di Torino assolve un 21enne accusato di stalking e lesioni alla sua precedente fidanzata.

"Buona a nulla, ti rispedisco in Africa", marito violento sotto processo per maltrattamenti in famigliaSecondo l'accusa, l'uomo sottoponeva la donna a vessazioni quotidiane, insulti e aggressioni fisiche.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Spiavano la portinaia, madre e figlia a processo; Pedina la ex e la segue per 170 chilometri, fermato a Chivasso dopo averla insultata; Risucchiato nella vasca: Il papà ha fatto di tutto per provare a tirarlo fuori.

Ti sciolgo nell’acido. Incubo per madre e figliaFinisci male, se vengo lì ti faccio fuori, se vai dai carabinieri a denunciarmi so già dove seppellirti oppure ti sciolgo nell’acido. È con questa minaccia brutale che, secondo l’impianto ... ilrestodelcarlino.it

Ti sciolgo nell’acido. Vittima di stalking, denuncia il suo aguzzinoTi sciolgo nell’acido. È una frase che da sola basterebbe a far tremare chiunque. Ed è proprio questa, stando alla ricostruzione degli inquirenti, una delle minacce più gravi rivolte da un 50enne ... ilrestodelcarlino.it

Schiaffi in faccia e minacce: «Ti sciolgo nell’acido». Condannato anche a un risarcimento di 5mila euro alla moglie - facebook.com facebook