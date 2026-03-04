Buona a nulla ti rispedisco in Africa marito violento sotto processo per maltrattamenti in famiglia

Un uomo di 37 anni, originario della Costa d’Avorio e assistito dall’avvocato Gaetano Figoli, si presenta davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia. È imputato di aver maltrattato un familiare, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La sua posizione legale è stata esaminata nel corso di un procedimento giudiziario.

Secondo l'accusa, l'uomo sottoponeva la donna a vessazioni quotidiane, insulti e aggressioni fisiche. La vittima costretta a fuggire e a trascorrere la notte in un parco con il bambino Un 37enne della Costa d’Avorio, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia pre rispondere dell’accusa di di maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe avuto comportamento violenti anche nei confronti del figlio, chiamandolo “figlio di p.”, al fine di “denigrare la figura materna”. Contestati anche episodi in cui “utilizzava anche violenza fisica nei confronti della persona offesa”. La sera... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

"Sei una buona a nulla, se ti picchio è per colpa tua", l'Appello conferma la condanna per il compagno violentoL'ira del 58enne si era scagliata anche contro il nuovo compagno della donna e una volta che la vittima aveva trovato il coraggio di denunciarlo...

Leggi anche: Tradita dal marito chiede la separazione e lui la prende per il collo: poliziotto a processo per maltrattamenti in famiglia