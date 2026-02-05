Stalking in discoteca e lesioni alla ex fidanzata Ti sciolgo nell’acido | 20enne assolto a Torino

Il giovane di 20 anni era stato accusato di stalking e di aver ferito l’ex fidanzata durante una lite in discoteca. Dopo un lungo processo, il tribunale ha deciso di assolverlo, lasciando aperti molti dubbi sulla dinamica dei fatti.

**Lezione di giustizia: il tribunale di Torino assolve un 21enne accusato di stalking e lesioni alla sua precedente fidanzata.** Il 4 febbraio 2026, nel cuore della notte torinese, il tribunale ha emesso una sentenza che ha riportato la pace a un giovane di 21 anni, Luca Ronco, che era stato accusato di lesioni e stalking a una donna con la quale aveva condiviso un rapporto d'amore, durato due anni. L'uomo, che aveva già ottenuto una misura restrittiva contro la vittima — il cosiddetto "divieto di avvicinamento" — fu trovato non colpevole, grazie a una difesa che ha fatto affidamento a testimonianze e a un processo condotto in modo critico e aperto.

