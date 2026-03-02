Beniamino Zuncheddu 33 anni da innocente in carcere | Voto Si perché mi hanno rovinato la vita

Beniamino Zuncheddu, 33 anni, ha trascorso molti anni in carcere accusato ingiustamente. Recentemente ha dichiarato di aver scelto il voto sì, spiegando che la sua decisione deriva dal fatto che gli hanno rubato la vita a causa di un’ingiustizia. La sua vicenda evidenzia un caso di lunga detenzione e di una richiesta di giustizia.

L'ex allevatore racconta la sua odissea giudiziaria. In carcere per omicidio senza avere commesso niente ”Voto sì, perché per ingiustizia mi hanno rubato 33 anni di vita”. E’ quanto afferma in un’intervista a ‘Libero’ Beniamino Zuncheddu, l’ex allevatore che fu condannato all’ergastolo incolpato dell’omicidio di tre pastori, assolto dopo 33 anni dalla condanna, il 26 gennaio 2024, in seguito alla revisione del processo. ”Mi hanno rubato la vita – continua – Non ho visto assolutamente niente e in più mi hanno rubato tutto. Anche la salute. Non solo a me, bensì anche ai miei familiari. Perciò votate tutti sì’. dice Zancheddu. Zuncheddu fu arrestato nel febbraio 1991 con l’accusa di essere l’autore della cosiddetta “strage di Sinnai”, in cui furono uccisi tre pastori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

