Una foto circolata online mostrando la premier italiana insieme a un uomo che si presume sia suo padre ha suscitato attenzione, ma lei stessa ha precisato che non si tratta di lui. Meloni ha commentato la vicenda definendola un

Che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia più contatti con suo padre dall'età di 11 anni è arci-noto. Lo ha ribadito più volte lei stessa in numerose interviste. Eppure è da stamattina che circolano in rete vecchie foto della premier accanto a un uomo scambiato per suo padre, con l'intento di smentire la versione fornita dalla presidente. Ma a mettere rapidamente fine alla storia montata ad arte è stato lo stesso uomo raffigurato nell'immagine, l'europarlamentare di FdI Marco Squarta che si è riconosciuto: "Alcuni profili di persone, alcuni addirittura con le cinque stelle nell'immagine di copertina, hanno preso una mia foto di oltre vent'anni fa insieme a Giorgia Meloni, una foto normalissima tra ragazzi, un ricordo come ce ne sono migliaia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sul web la foto di Meloni col padre, ma non è lui. La premier: "No fango, ma cabaret"

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Sul web foto Meloni con il 'padre', Squarta (FdI): È falso quell'uomo sono ioUna foto di vent’anni fa con Giorgia Meloni finisce al centro di una fake news virale sui social: viene spacciata per la prova di un rapporto familiare mai esistito. A smentire la ricostruzione è Marc ... adnkronos.com

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