Spotify diventa sempre più social | arrivano le chat di gruppo nell’app

Spotify ha annunciato l’arrivo delle chat di gruppo sulla sua app. Da oggi, fino a dieci persone potranno condividere musica e podcast in tempo reale, senza uscire dall’app. La funzione mira a rendere più social l’esperienza di ascolto, permettendo agli utenti di scambiarsi idee e preferenze musicali in modo semplice e immediato. L’aggiornamento sarà disponibile a breve per tutti gli utenti.

Spotify lancia le chat di gruppo: ora fino a dieci utenti possono condividere musica e podcast direttamente nell'app. Una mossa per trasformare lo streaming in un ecosistema sociale, sfidando i giganti della messaggistica istantanea.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

