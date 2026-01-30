Spotify diventa sempre più social | arrivano le chat di gruppo nell’app

Spotify ha annunciato l’arrivo delle chat di gruppo sulla sua app. Da oggi, fino a dieci persone potranno condividere musica e podcast in tempo reale, senza uscire dall’app. La funzione mira a rendere più social l’esperienza di ascolto, permettendo agli utenti di scambiarsi idee e preferenze musicali in modo semplice e immediato. L’aggiornamento sarà disponibile a breve per tutti gli utenti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.