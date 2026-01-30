Spotify diventa sempre più social | arrivano le chat di gruppo nell’app
Spotify ha annunciato l’arrivo delle chat di gruppo sulla sua app. Da oggi, fino a dieci persone potranno condividere musica e podcast in tempo reale, senza uscire dall’app. La funzione mira a rendere più social l’esperienza di ascolto, permettendo agli utenti di scambiarsi idee e preferenze musicali in modo semplice e immediato. L’aggiornamento sarà disponibile a breve per tutti gli utenti.
Spotify lancia le chat di gruppo: ora fino a dieci utenti possono condividere musica e podcast direttamente nell'app. Una mossa per trasformare lo streaming in un ecosistema sociale, sfidando i giganti della messaggistica istantanea.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Spotify Chat
Arrivano le chat di gruppo su ChatGPT, puoi invitare amici e l’AI risponde a tutti: le novità per gli utenti
ChatGPT avvia il test pilota per le chat di gruppo: l’IA diventa un collaboratore condiviso
QUANDO IL PERCORSO CONTA PIÙ DELLA PARTENZA! MIRIAM LEONE passa dal BSMT!
Ultime notizie su Spotify Chat
Argomenti discussi: SUPERNOVA presenta le puntate speciali Sanremo è… in collaborazione con Spotify; Ed Sheeran, la magica notte dello Spotify Billions Club Live a Dublino diventa un film; Taylor Swift pubblica il nuovo singolo Opalite; Scrivi come ti senti e premi play: la mossa di Spotify che cambia l'esperienza musicale (il web è entuasiasta).
Spotify diventa social: arrivano i messaggi e le chat di gruppoSpotify introduce Messages per condividere contenuti con amici e familiari e ora arrivano anche le chat di gruppo fino a 10 partecipanti. smartworld.it
Spotify sta per cambiare per sempre grazie all'IA: in arrivo una novità fantastica!Spotify lancia 'Prompted Playlist': playlist generate da IA tramite prompt testuali per abbonati Premium; debutto futuro anche in Italia. tech.everyeye.it
Dopo aver conquistato social e classifiche Spotify, il cantante con la maschera di Elvis ha tutte le carte per diventare la rivelazione del Festival 2026 pur non essendo tra i cantanti in gara - facebook.com facebook
"Una finestra tra le stelle" di @NaliOfficial ha superato 40 milioni di streams su Spotify e diventa il suo undicesimo brano che raggiunge questo traguardo. #Annalisa #News x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.