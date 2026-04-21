Corsair rivoluziona il gaming | arrivano le scrivanie modulari evolutive

Corsair ha annunciato il lancio di due nuove scrivanie progettate per adattarsi alle esigenze dei videogiocatori, introducendo un concetto di modularità e personalizzazione. Le nuove postazioni sono state pensate per essere facilmente configurabili e per consentire modifiche nel tempo. La presentazione si inserisce nel percorso dell’azienda di ampliare la propria offerta nel settore degli accessori e delle soluzioni per il gaming.

Corsair estende il proprio dominio nel settore dell'hardware portando la filosofia della modularità e della qualità costruttiva direttamente nelle postazioni da gioco, con il lancio di due nuove scrivanie progettate per evolversi nel tempo. Le soluzioni presentate, denominatate Platform:4 e Platform:4 Elevate, sono attualmente disponibili su Amazon con prezzi che partono da 349,90€. L'approccio del produttore punta a superare il concetto di mobile statico, offrendo un ecosistema espandibile che .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corsair rivoluziona il gaming: arrivano le scrivanie modulari evolutive Notizie correlate Leggi anche: Corsair Vengeance LPX 3200MHz: 8GB per gaming entry-level Project Helix: la nuova Xbox rivoluziona il gamingProject Helix rappresenta l’evoluzione imminente dell’ecosistema Xbox, con una data di lancio che si prospetta nel prossimo futuro e un prezzo ancora... Tutti gli aggiornamenti Le migliori cuffie gaming wireless del 2026: SteelSeries Arctis Nova Pro, Nova 3P e Corsair VOID V2 a prezzi Amazon imperdibiliTre headset gaming wireless per ogni budget: la top di gamma SteelSeries Arctis Nova Pro con GameDAC Gen 2 e audio Hi-Res a 189,98€, la versatile SteelSeries Arctis Nova 3P con 40h di autonomia a 85,4 ... hwupgrade.it CORSAIR Galleon 100 SD: la tastiera che fa tutto (tranne il caffè)Oggigiorno la maggior parte dei giocatori PC tende a lanciarsi nel mondo dello streaming e del content creation per mostrare a tutto il mondo le proprie prestazioni, intrattenere il pubblico e per ten ... vgmag.it