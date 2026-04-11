Durante la prima puntata del Serale di Amici 2026, Alessandra Celentano è stata definita un “lupo dichiarato” in relazione al suo atteggiamento e alle sue dichiarazioni. La sua presenza nel programma è sempre stata caratterizzata da un approccio diretto e deciso, che la differenzia dagli altri concorrenti. La serata ha visto anche altri partecipanti vestiti da lupi o comportarsi come tali, creando un clima di tensione tra gli studenti e i professori.

Il Serale di Amici 2026 è iniziato nel segno dei lupi, sia travestiti da pecora quanto dichiarati. Tra i lupi “dichiarati” c’è Alessandra Celentano, che lo è sempre stata: gli affezionati di lunga data sanno che la Celentano è la più “temibile”, ma in qualche modo rimane genuina nella sua furbizia. Il primo guanto di sfida ha visto Nicola contro Alessio, e ha vinto la squadra Zerbi-Cele. Ma in studio i lupi hanno avuto, come sempre, più visibilità degli allievi stessi. Alessandra Celentano accende la quarta puntata del Serale di Amici. “Se sono intelligente non è colpa mia”. Alessandra Celentano docet, e non ce n’è per nessuno. Durante il primo guanto di sfida della quarta puntata del Serale di Amici, la vittoria è andata alla squadra Zerbi-Cele.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale di Amici 2026, Celentano “lupo dichiarato”: l’attacco che non lascia scampo

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