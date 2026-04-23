Tfr 2026 | il costo invisibile che sta cambiando i bilanci delle Pmi

Una recente riforma riguardante il Tfr prevista per il 2026 sta influenzando i bilanci delle piccole e medie imprese, in particolare per quanto riguarda la gestione della liquidità aziendale. La modifica comporta nuovi obblighi verso il Fondo Tesoreria Inps e incide sulle modalità di gestione del personale. La questione riguarda soprattutto le imprese di minori dimensioni, che devono adeguarsi a queste novità nelle proprie strategie finanziarie e operative.

BRINDISI - La riforma Tfr 2026 ed i suoi impatti sulla liquidità aziendale, oltreché gli obblighi verso il Fondo Tesoreria Inps e sulla gestione del personale nelle Pmi. Sono questi i temi dell'iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese Brindisi, in collaborazione con Generali Italia –.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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