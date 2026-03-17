L'F-15E Strike Eagle è un aereo da combattimento statunitense in servizio da quasi quaranta anni. Nel conflitto contro l'Iran, i velivoli hanno dimostrato una notevole presenza, grazie alla loro velocità, al costo e alle capacità offensive. Le forze militari americane utilizzano questo modello per operazioni che richiedono potenza e precisione. La sua presenza sul campo di battaglia è ormai consolidata da diversi decenni.

Sono in servizio nell'aeronautica militare statunitense da quasi 40 anni e nella guerra contro l'Iran stanno avendo un notevole impatto. Sono i caccia F-15E Strike Eagle, impiegati durante l'operazione Epic Fury. Progettati per il combattimento aria-aria e aria-terra in qualsiasi condizione meteorologica, di giorno e di notte, sono solitamente una forza dominante nei cieli. Le caratteristiche Secondo l' aeronautica militare statunitense, il primo modello F-15A effettuò il suo primo volo nel 1972, mentre i primi F-15E furono prodotti nel 1988. Gli aerei d'attacco aria-aria e aria-terra possono volare a 1.875 miglia orarie, ovvero 2,5 volte la velocità del suono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - F-15E Strike Eagle, l'aereo americano che "sta cambiando la guerra contro l'Iran": costo, velocità e armi

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