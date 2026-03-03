Terreno sbancato senza autorizzazioni | sequestro e denuncia

Durante controlli mirati, le forze dell'ordine hanno sequestrato un terreno sbancato senza le autorizzazioni necessarie e denunciato chi era responsabile dell’operazione. L’intervento si è concluso con il ritiro delle attrezzature utilizzate e la notifica delle irregolarità alle autorità competenti. L’area interessata è stata posta sotto sequestro, mentre le verifiche continuano per accertare eventuali ulteriori illeciti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente il titolare di un fondo. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari permetteva di accertare che un 30enne aveva realizzato, in assenza di autorizzazione, uno sbancamento e livellamento del terreno con la realizzazione di due scarpate della superficie di circa 1000 metri quadrati e con un dislivello di circa tre metri ciascuna. L’opera aveva comportato una trasformazione permanente dell’assetto territoriale con rischio di instabilità del suolo, poiché l’area rientrava nel perimetro considerato già ad alto rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terreno sbancato senza autorizzazioni: sequestro e denuncia Smaltimento illecito di rifiuti in un terreno: scattano sequestro e denunciaControlli in un fondo agricolo a San Tammaro da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno. Leggi anche: Scatta il sequestro per un centro demolizioni senza autorizzazioni