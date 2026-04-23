Il 14 aprile, un gruppo di giovani atleti ha partecipato a una pulizia lungo le sponde del Tevere presso il Parco d’affaccio fluviale del Foro Italico. Durante l’attività sono stati raccolti circa 90 chilogrammi di plastica, contribuendo a rimuovere i rifiuti dall’area e migliorare la qualità dell’ambiente fluviale. L’intervento ha visto coinvolti volontari impegnati in un’azione di tutela del corso d’acqua.

Il 14 aprile, le sponde del Tevere presso il Parco d’affaccio fluviale del Foro Italico sono diventate il teatro di un intervento operativo volto a contrastare l’inquinamento da plastica. I ragazzi appartenenti alle scuole calcio hanno partecipato a un’azione di pulizia coordinata per la Giornata mondiale della Terra, un’iniziativa che ha la collaborazione tra AS Roma, Ogyre e AMA. L’operazione si è concentrata sull’area situata sotto il Ponte Duca d’Aosta, in prossimità dello Stadio Olimpico. Durante la giornata, i giovani partecipanti hanno raccolto più di 90 chili di rifiuti, materiali che sono stati immediatamente separati e destinati ai corretti processi di smaltimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tevere salvato: 90 kg di plastica raccolti dai giovani atleti

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