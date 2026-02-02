Tetto di una casa in fiamme | notte di lavoro per i vigili del fuoco una persona in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Campo Ligure per spegnere un incendio che ha coinvolto il tetto di una casa. Le operazioni sono durate tutta la notte e al momento una persona si trova in ospedale per le ferite riportate. La situazione è sotto controllo, ma i danni sono ingenti.

Paura a Campo Ligure a causa dell'incendio del tetto di una casa che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dal pomeriggio di ieri, domenica 1 febbraio, fino a stamattina. È successo in via Valle Langassino. I pompieri hanno spento le fiamme, scaturite per motivi da chiarire, ma è stata un'operazione molto lunga e nel frattempo una persona, a causa del fumo respirato, è stata portata all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo, media gravità. Sul posto hanno operato anche la Croce Rossa di Masone e la Croce Verde di Mele.

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato il tetto di un edificio di tre piani a Fornovo, lungo via Nazionale della Cisa.

