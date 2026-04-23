Tessera sanitaria Fisco scatenato | ecco chi rischia un nuovo salasso

Il Fisco intensifica i controlli sulle spese mediche e sulla dichiarazione precompilata, con l’obiettivo di verificare in modo più accurato le informazioni trasmesse dai contribuenti. A partire dai prossimi anni, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà un sistema di incrocio dati più sofisticato, che coinvolge anche le informazioni raccolte tramite la tessera sanitaria. Questa misura mira a contrastare eventuali anomalie o irregolarità nelle dichiarazioni fiscali.

Nuova stretta del Fisco sulle spese mediche e sulla dichiarazione precompilata. A partire dai prossimi anni, i controlli dell’Agenzia delle Entrate diventeranno più rigorosi e sistematici, grazie a un incrocio sempre più preciso dei dati legati alla tessera sanitaria. Le novità arrivano con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, che introduce criteri più stringenti per i controlli formali sulle detrazioni fiscali relative alle spese sanitarie. Come cambiano i controlli del Fisco. Il punto centrale della riforma riguarda il metodo di selezione delle dichiarazioni da verificare.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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