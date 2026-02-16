L’Agenzia delle Entrate ha deciso di puntare tutto sulla digitalizzazione, annunciando che d’ora in poi il Fisco si gestirà completamente tramite lo smartphone. La scelta cade sull’app IO, che diventa il principale strumento per comunicare con i contribuenti. Questo cambiamento potrebbe mettere in difficoltà chi non è ancora abituato a usare strumenti digitali o non ha uno smartphone compatibile.

Si apre una nuova era del Fisco: quella in cui tutto passa dallo smartphone. L’ Agenzia delle Entrate accelera sulla digitalizzazione e indica l’app IO come canale principale per dialogare con i contribuenti. Nel piano 2026-2028 l’obiettivo è chiaro: notifiche, promemoria e persino le lettere di “compliance” viaggeranno sempre più sul telefono. Non si tratta solo di avvisi su scadenze o rimborsi. Le comunicazioni che segnalano possibili irregolarità fiscali – invitando a mettersi in regola prima dell’accertamento – potranno essere anticipate da un messaggio in app. Non è l’atto vero e proprio, ma un alert che invita ad accedere all’area riservata o al cassetto fiscale per leggere il documento e decidere come muoversi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fisco sullo smartphone, attenzione alle novità: ecco chi rischia grosso

Il Fisco rafforza i controlli con un piano di verifiche digitali più incisivo.

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un approccio più mirato e strategico.

