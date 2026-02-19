La truffa della tessera sanitaria scaduta | ecco le false mail per il rinnovo
Una truffa legata alla tessera sanitaria scade quando i truffatori inviano email false che chiedono di rinnovarla. La causa di questa truffa sono le mail ingannevoli che sembrano ufficiali, ma sono fatte appositamente per rubare dati personali. I malintenzionati sfruttano l’ansia degli utenti, promettendo un rapido rinnovo e chiedendo di cliccare su link sospetti. Molti cittadini cadono nella trappola, fornendo informazioni sensibili senza sospettare. Le autorità avvertono di fare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di non condividere dati riservati.
La truffa della tessera sanitaria. O meglio per la presunta necessità di rinnovarla. I truffatori creano ogni giorno nuovi modi per raggirare i cittadini e le cittadine. Nelle caselle di molti utenti stanno arrivando mail che sembrano provenire da Enti pubblici, che invitano a cliccare su un link. Non cliccate. Una volta aperto si apre un campo per l'inserimento di dati personali e bancari. E' una truffa. La tessera sanitaria vale sei anni e non ha la necessità di essere rinnovata, a meno che non venga smarrita o rubata. La nuova tessera arriva direttamente a casa. La polizia postale ha pubblicato un'allerta su questo tipo di truffa due giorni fa, il 17 febbraio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
False mail sul rinnovo della tessera sanitaria: la nuova truffa onlineLa polizia postale ha scoperto che un falso messaggio sulla tessera sanitaria circola tra gli utenti.
False mail dal Ministero della Salute sul rinnovo della tessera sanitaria: la nuova truffaRicevere email false che sembrano provenire dal Ministero della Salute è una tendenza crescente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: False mail sul rinnovo della tessera sanitaria: la nuova truffa online; Se la truffa sui social passa dalla pubblicità: in Europa un annuncio su dieci è scam; Truffe online, è ancora allarme per quella della tessera sanitaria: anche la Polizia Postale avvisa gli utenti; Tessera Sanitaria, allerta phishing: occhio alla truffa che corre via mail.
Truffe online, è ancora allarme per quella della tessera sanitaria: anche la Polizia Postale avvisa gli utentiA mettere in guardia i cittadini era stato per primo il Ministero della Salute. L'insidioso raggiro, quindi, sta circolando ancora. Ecco come difendersi ... corriere.it
Tessera sanitaria in scadenza nuovi raggiri online minacciano il contoAllerta Polizia Postale sulle false email per Tessera Sanitaria in scadenza La Polizia Postale segnala una nuova ondata di email truffa che sfrutta la ... assodigitale.it
La truffa della tessera sanitaria: come funziona e come difendersi facebook