La truffa della tessera sanitaria scaduta | ecco le false mail per il rinnovo

Una truffa legata alla tessera sanitaria scade quando i truffatori inviano email false che chiedono di rinnovarla. La causa di questa truffa sono le mail ingannevoli che sembrano ufficiali, ma sono fatte appositamente per rubare dati personali. I malintenzionati sfruttano l’ansia degli utenti, promettendo un rapido rinnovo e chiedendo di cliccare su link sospetti. Molti cittadini cadono nella trappola, fornendo informazioni sensibili senza sospettare. Le autorità avvertono di fare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di non condividere dati riservati.

La truffa della tessera sanitaria. O meglio per la presunta necessità di rinnovarla. I truffatori creano ogni giorno nuovi modi per raggirare i cittadini e le cittadine. Nelle caselle di molti utenti stanno arrivando mail che sembrano provenire da Enti pubblici, che invitano a cliccare su un link. Non cliccate. Una volta aperto si apre un campo per l'inserimento di dati personali e bancari. E' una truffa. La tessera sanitaria vale sei anni e non ha la necessità di essere rinnovata, a meno che non venga smarrita o rubata. La nuova tessera arriva direttamente a casa. La polizia postale ha pubblicato un'allerta su questo tipo di truffa due giorni fa, il 17 febbraio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

