Tesla scommette 25 miliardi | la sfida di Musk tra IA e robot Optimus

Tesla ha annunciato un investimento di 25 miliardi di dollari entro il 2026, puntando su intelligenza artificiale e robotica. La società intende sviluppare nuove tecnologie e migliorare i propri sistemi automatizzati, con l’obiettivo di rafforzare la produzione e l’innovazione. La cifra rappresenta uno degli investimenti più significativi nel settore negli ultimi anni, evidenziando l’impegno dell’azienda nel campo delle tecnologie avanzate.

? Cosa sapere Tesla pianifica investimenti da 25 miliardi di dollari entro il 2026 per IA e robotica.. Il piano prevede la produzione di Optimus nello stabilimento di Austin e Fremont.. Tesla proietta investimenti in capitale per il 2026 pari a 25 miliardi di dollari, una cifra che triplica i budget stanziati negli anni precedenti e segnala una svolta radicale verso l’intelligenza artificiale e la robotica. Durante la conferenza sui risultati del primo trimestre, Musk ha delineato una strategia finanziaria aggressiva. Il piano prevede un salto quantitativo rispetto agli 8,5 miliardi di dollari impiegati nel 2023, ai 11,3 miliardi del 2024 e agli 8,9 miliardi del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Elon Musk Reveals a New Tesla Optimus Gen 3

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