Tesla AI5 | il chip di Musk è 10 volte più potente per auto e robot

Elon Musk ha annunciato che il progetto del nuovo chip AI5 per Tesla è stato completato. Questo componente è destinato a migliorare le capacità delle auto e dei robot prodotti dall’azienda. La progettazione è stata conclusa e il chip rappresenta un passo importante per lo sviluppo di sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Non sono stati forniti dettagli sulla data di produzione o sull’installazione nei veicoli.

Elon Musk ha confermato il completamento della progettazione del nuovo chip AI5, un componente fondamentale per l’evoluzione di Tesla verso un modello basato su intelligenza artificiale e robotica. La nuova architettura punta a offrire una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto all’attuale Hardware 4, con l’obiettivo di alimentare sia la guida autonoma che i robot umanoidi Optimus. Il salto prestazionale verso il sistema nervoso digitale. La transizione tecnologica che sta delineando il futuro della mobilità passa attraverso un controllo totale sull’hardware. Con la finalizzazione del design dell’AI5, la società guidata da Musk si prepara a un cambiamento generazionale nel settore dei semiconduttori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesla AI5: il chip di Musk è 10 volte più potente per auto e robot Notizie correlate Tesla vuole fare meno auto e più robotSmetterà di produrre due dei suoi modelli principali, anche alla luce dei deludenti risultati economici dello scorso anno Il CEO di Tesla Elon Musk... Tesla, addio alle Model S e Model X. Musk: "Al loro posto produrremo robot"Si chiude un'era per Tesla: termina la produzione delle Model S e Model X, i primi due modelli prodotti in grande serie dalla casa americana dopo la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Movimento anomalo a Wall Street: Tesla sale del 3,3% grazie al successo della produzione del chip AI5 e alla revisione al rialzo del rating da parte di UBS; Guidava una Tesla con il pilota automatico senza patente: condannato; Ora Elon Musk produce in autonomia i chip per Tesla (e non solo). Tesla ha registrato il nuovo chip AI5: Musk in ritardo di 2 anniTesla ha appena registrato il nuovo chip AI5, ma Elon Musk sembra essere in ritardo di 2 anni rispetto ai piani ... auto.everyeye.it Tesla completa il tape-out del chip AI5: il nuovo cervello per la guida autonoma e non soloTesla ha completato il tape-out del chip AI5 per guida autonoma e robotica. Elon Musk, l'azienda sta già sviluppando AI6 e Dojo3, insieme ad altri chip ancora non ancora annunciati. hwupgrade.it Tesla AI5: la nuova frontiera del calcolo neurale e la scommessa di Elon Musk facebook L’Olanda ha approvato la guida autonoma supervisionata di Tesla dopo 18 mesi di test: una persona resta sempre al volante e deve mantenere la massima attenzione. L’Italia potrebbe approvarla da subito tramite regolamento EU. Sarebbe bello, Italia @Gior x.com