Sanremo esperti Sisal su terza serata | dai testa a testa al vincente Nuove Proposte

La terza serata del Festival di Sanremo si prepara a regalare scontri tra alcuni dei cantanti più attesi, con i pronostici degli esperti che indicano possibili duelli serrati tra le Nuove Proposte e i favoriti della gara. L’atmosfera si fa più intensa mentre i partecipanti si sfidano sul palco, creando un quadro di grande suspense per gli appassionati di musica.

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Cosa aspettarsi dalla terza serata del Festival di Sanremo? Gli esperti Sisal hanno pronosticato le sfide che potrebbero rivelarsi le più accese tra i 15 cantanti che vedremo esibirsi questa sera. Tra queste, c'è sicuramente quella tra Arisa e Sal Da Vinci, due artisti che sono determinatissimi a conquistare il gran finale. Voci diverse, ma molto amate dal pubblico che si sfidano all'insegna di sogni e favole. In questo duello il cantante partenopeo potrebbe avere la meglio, a 1,65, contro il 2,10 per l'artista di “Magica favola”. Ma attenzione, perché in un testa a testa con Sayf, una delle rivelazioni di questo Festival, Arisa potrebbe invece dominare la scena: a 1,57 versus 2,25. 🔗 Leggi su Iltempo.it

