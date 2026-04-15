A Uzzano, in provincia di Pistoia, si sono verificati episodi di sparatoria che hanno coinvolto un vicino e sono culminati con la fuga dell’autore. La vicenda ha suscitato timore tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora resa nota riguardo alle motivazioni o alle conseguenze dell’episodio.

Uzzano (Pistoia), 15 aprile 2026 – Gli spari, poi la fuga. Sono tutti da chiarire i contorni di una vicenda che ha gettato nel panico il paese di Uzzano. Quello che sembrava un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un incubo per un uomo che, secondo quanto appreso, è stato bersaglio di uno o più spari esplosi dal vicino con una pistola. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e il movente di fatti che assumono le prerogative di un’accusa pesantissima: tentato omicidio. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacai-pugni-del-pugile-17enne-lomicidio-ripreso-da-un-video-la-difesa-ho-reagito-a-una-testata-wdyuv3hs La ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentato omicidio, impugna la pistola e spara contro il vicino. Terrore a Uzzano

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