Il piano dell’Iran per colpire le portaerei Usa | patto segreto con la Cina per i missili supersonici CM-302

Un possibile accordo tra Iran e Cina per la fornitura di missili da crociera supersonici sta destando grande attenzione internazionale. Secondo fonti vicine ai colloqui, Teheran sarebbe pronta a dotarsi dei missili CM-302, sistemi avanzati progettati per colpire obiettivi navali fino a 290 chilometri di distanza, volando a bassa quota e ad alta velocità, rendendo estremamente difficile la loro intercettazione da parte delle difese nemiche. Se confermata, questa operazione rappresenterebbe un significativo salto di qualità per le capacità militari iraniane, in particolare nel confronto con la presenza statunitense nel Golfo Persico.Leggi... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Turchia: la presidenza smentisce le indiscrezioni su un presunto piano per azioni transfrontaliere in Iran x.com

NEW YORK TIMES: PRONTO PIANO DI ATTACCO ALL'IRAN IN DUE FASI Dopo il Wall Street Journal, ora è il New York Times a parlare apertamente di un piano americano in due fasi contro l’Iran: un attacco mirato per “convincere” Teheran, seguito – se n - facebook.com facebook