A Roma si avvicina un cambiamento importante nel settore calcistico. La società sta valutando la possibilità di separarsi dall’attuale allenatore, Claudio Ranieri, e di affidare la guida tecnica a un nuovo nome. Contestualmente, il direttore sportivo Ricky Massara potrebbe lasciare il club, mentre il proprietario sta considerando l’ingaggio di un nuovo dirigente. La situazione appare ormai prossima a una svolta definitiva.

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© Calcionews24.com - Roma, aria di cambiamento: Massara verso l’addio insieme a Ranieri! Ecco il nome forte per sostituirlo

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