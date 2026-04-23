Terremoto media | Warner Bros va a Paramount bocciato il bonus Zaslav

Gli azionisti hanno approvato la cessione di Warner Bros a Paramount per un valore di 110 miliardi di dollari. La decisione arriva dopo il respingimento del bonus da 500 milioni di dollari proposto per il CEO della società. La vendita rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel settore dell'intrattenimento degli ultimi tempi. La transazione avviene in un contesto di cambiamenti significativi nel panorama mediatico e televisivo.

? Cosa sapere Azionisti approvano vendita di Warner Bros a Paramount per 110 miliardi di dollari.. Gli investitori respingono il bonus da 500 milioni di dollari per David Zaslav.. Gli azionisti hanno approvato la vendita di Warner Bros a Paramount per un valore di 110 miliardi di dollari, segnando un mutamento radicale nel dell’intrattenimento globale mentre viene respinto il bonus da 500 milioni di dollari destinato a David Zaslav. L’assemblea dei soci ha dato il via libera a una transazione che sposta i pesi massimi della produzione e distribuzione di contenuti, consolidando un polo capace di influenzare i mercati grazie alla nuova scala industriale raggiunta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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