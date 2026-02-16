Warner Bros ha deciso di riaprire le trattative con Paramount dopo aver ricevuto un’offerta più allettante. La casa di produzione americana sta esaminando la proposta migliorata, che potrebbe cambiare gli equilibri dell’operazione. La discussione si concentra sulla possibilità di riavviare le negoziazioni, puntando a un accordo più favorevole.

Prosegue la saga della vendita di Warner Bros. La casa di produzione americana, infatti, starebbe ora valutando se riaprire le trattative con Paramount, dopo aver ricevuto un’offerta modificata e migliorativa dalla casa di produzione concorrente. Secondo un’anticipazione di Bloomberg, i membri del Board starebbero valutando se Paramount è in grado di offrire un accordo migliore rispetto all’attuale intesa con Netflix. Nessuna decisione è stata ancora presa. Il Board, hanno detto alcune fondi vicine alla questione a Bloomberg, non avrebbe ancora preso alcuna decisione al riguardo, ma starebbe semplicemente valutando se la nuova offerta è da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Warner Bros valuta riapertura trattative con Paramount

Warner Bros Discovery ha respinto l’offerta ostile di Paramount Skydance da oltre 108 miliardi di dollari, ritenendola priva di solide garanzie finanziarie e troppo rischiosa.

