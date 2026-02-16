Warner Bros valuta riapertura trattative con Paramount
Warner Bros ha deciso di riaprire le trattative con Paramount dopo aver ricevuto un’offerta più allettante. La casa di produzione americana sta esaminando la proposta migliorata, che potrebbe cambiare gli equilibri dell’operazione. La discussione si concentra sulla possibilità di riavviare le negoziazioni, puntando a un accordo più favorevole.
Prosegue la saga della vendita di Warner Bros. La casa di produzione americana, infatti, starebbe ora valutando se riaprire le trattative con Paramount, dopo aver ricevuto un’offerta modificata e migliorativa dalla casa di produzione concorrente. Secondo un’anticipazione di Bloomberg, i membri del Board starebbero valutando se Paramount è in grado di offrire un accordo migliore rispetto all’attuale intesa con Netflix. Nessuna decisione è stata ancora presa. Il Board, hanno detto alcune fondi vicine alla questione a Bloomberg, non avrebbe ancora preso alcuna decisione al riguardo, ma starebbe semplicemente valutando se la nuova offerta è da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Warner Bros respinge l’offerta Paramount: avanti con Netflix
Warner Bros Discovery ha respinto l’offerta ostile di Paramount Skydance da oltre 108 miliardi di dollari, ritenendola priva di solide garanzie finanziarie e troppo rischiosa.
Warner Bros boccia Paramount: offerta inadeguata, avanti con NetflixLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Warner Bros valuta la riapertura delle trattative di vendita con Paramount, riferisce Bloomberg News.
Warner Bros Discovery, il board valuta di riaprire la porta a Paramount SkydanceDopo l’ultima offerta di Paramount Skydance, che include la copertura della penale da 2,8 miliardi e garanzie sul debito, il board di Wbd considera un ritorno al tavolo ... ilsole24ore.com
Warner Bros valuta di riaprire le trattative di vendita con ParamountInvesting.com -- Warner Bros Discovery sta valutando se riaprire le discussioni di vendita con Paramount Skydance dopo aver ricevuto un’offerta modificata dalla casa di produzione rivale, secondo un ... it.investing.com
Warner Bros. Pictures. . Quando il desiderio prende il sopravvento. "Cime Tempestose”, adesso al cinema. Acquista i biglietti: https://www.cimetempestosespettacoli.it. #CimeTempestoseIlFilm - facebook.com facebook
Warner Bros: “Harry Potter sarà l’evento streaming del decennio”. I fan cosa ne pensano x.com