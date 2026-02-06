La Juventus rischia di perdere Conceiçao prima della sfida con la Lazio. Il portoghese ha lo stesso problema di Yildiz contro il Parma: un sovraccarico all'adduttore destro. La situazione verrà valutata ancora una volta alla vigilia del prossimo impegno, e tutto lascia supporre che il giocatore possa saltare la partita. La squadra aspetta notizie ufficiali e si prepara ad adattarsi in caso di assenza.

Juve in ansia per Conceiçao. Al rientro da Bergamo ha evidenziato lo stesso problema di Yildiz: sovraccarico all'adduttore, nel suo caso è il destro. Osservato dai preparatori del club, il 7 della Juve ha fatto scarico come i compagni che hanno giocato la gara di Coppa Italia con l'Atalanta, ma dovrà essere valutato alla vigilia (domani) per comprendere se potrà essere disponibile con la Lazio. C'è il rischio concreto che Conceiçao salti la prossima gara di campionato: è un appuntamento a cui il giocatore tiene molto, affrontando da avversario una squadra del papà. Per Yildiz a inizio settimana è bastato un giorno di riposo: l'impegno di coppa al giovedì ha permesso però di avere un giorno in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, problemi per Conceiçao: rischia di saltare la Lazio

Approfondimenti su Juve Lazio

Yousseef En-Nesyri potrebbe saltare il trasferimento alla Juventus a causa delle riflessioni del giocatore sulla proposta del suo ex club, il Siviglia.

Milinkovic potrebbe non essere disponibile per il prossimo incontro tra Juventus e Napoli, secondo le ultime notizie provenienti da Castel Volturno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Possibile rigore per la Juve e il rischio di McKennie: l'analisi degli episodi | Lazio-Juve | DAZN

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Pagelle Juve: Bremer sbilenco, Thuram invisibile, guizzo Boga, Conceicao unico; Conceicao non fa drammi per il calendario fitto e carica la Juve: Qui la vittoria è il minimo!; La Juve crea e sbaglia, l'Atalanta no: Scamacca, Sulemana e Pasalic portano Palladino in semifinale; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT.

Calcio,Juve passeggia, Spalletti:Icardi portava altri problemiRoma, 2 feb. (askanews) – Continua a crescere la Juve di Spalletti che si ... msn.com

Domani occasione d’oro per Chico. La Stampa: Juve, Conceiçao prova a riconquistare la fiducia di SpallettiJuve, Conceiçao prova a riconquistare la fiducia di Spalletti, titola stamani La Stampa. Domani allo Stadium un’occasione d’oro contro il Napoli. La ... tuttojuve.com

Ancora problemi per Sarri Altri due calciatori a rischio per la Juve facebook

La Juve tornerà all’assalto per Kolo Muani Come riportato da Tuttosport, si studia la situazione centravanti per la prossima stagione: i bianconeri non mollano l’attaccante L’alternativa è Mateta ma deve prima risolvere i problemi al ginocchio #KoloMuani x.com