Terre sicane il vino diventa motore di sviluppo

Alle Terre Sicane, il vino si riconferma come elemento chiave per il rilancio economico. Durante Vinitaly 2026, la regione ha ottenuto maggiore visibilità, instaurato nuovi contatti commerciali e definito una strategia comune. L’obiettivo è far del vino un motore di crescita per l’intero territorio, valorizzando le produzioni locali e rafforzando la presenza sul mercato internazionale.

Le Terre Sicane tornano da Vinitaly 2026 con un risultato concreto: più visibilità, nuove relazioni commerciali e una strategia condivisa che punta a trasformare il vino in leva di sviluppo per l’intero territorio. Contessa Entellina, presente alla manifestazione con il progetto “Terre Sicane.🔗 Leggi su Palermotoday.it Por dentro dos bastidores da Fórmula 1 dos mares | #SAL #413 Notizie correlate Sambuca al Vinitaly, il vino agrigentino protagonista con le Terre SicaneSambuca di Sicilia sarà tra i protagonisti del Vinitaly con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’iniziativa che punta a... Vinitaly: debutto positivo per "Terre sicane experience-wine territory"Prosegue con segnali decisamente positivi il percorso di “Terre Sicane Experience-Wine Territory” al Vinitaly, promosso dal Comune di Contessa... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vinitaly, le Terre Sicane si fanno spazio: debutto positivo e nuove prospettive per il territorio; Terre Sicane, il vino come leva di sviluppo economico; Vinitaly, brindisi tra Strade del vino Soave e Terre Sicane: un gemellaggio che unisce territori e visioni; Terre Sicane al Vinitaly: il racconto di un territorio che fa rete. Vinitaly, le Terre Sicane si fanno spazio: debutto positivo e nuove prospettive per il territorioA Verona interesse per vini ed enoturismo dell’entroterra agrigentino. In cantiere Carta dei vini e un festival dedicato ... agrigentonotizie.it Terre Sicane Experience al Vinitaly: Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia portano 12 aziende alla fiera di VeronaIl comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un progetto strutturato di promozione territoriale. Non u ... blogsicilia.it Terre Sicane. . Margherita La Rocca Ruvolo all'incontro organizzato da Mizzica Sciacca sulle #Terme di #Sciacca, ha riportato dati sugli accertamenti e sulle analisi fatte sulle acque termali, ed ha espresso un grande senso di attaccamento e di lavoro per - facebook.com facebook