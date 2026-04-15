Vinitaly | debutto positivo per Terre sicane experience-wine territory

Prosegue con segnali decisamente positivi il percorso di “Terre Sicane Experience-Wine Territory” al Vinitaly, promosso dal Comune di Contessa Entellina con il Comune di Sambuca di Sicilia in qualità di partner. Fin dalle prime ore di apertura della fiera di Verona e nel corso di questi giorni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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