Terni Turn Umbria Re-Generation si rafforza | cresce la rete di imprese per la sostenibilità del territorio

A Terni, il progetto Turn Umbria Re-Generation si sta espandendo, rafforzando la rete di imprese coinvolte nella promozione della sostenibilità territoriale. L’iniziativa, promossa da Confindustria Umbria con il supporto di alcune fondazioni locali, mira a valorizzare il ruolo dell’industria nello sviluppo economico e ambientale della zona. La crescita della rete testimonia l’interesse delle imprese a partecipare a iniziative per un futuro più sostenibile.

Si amplia e si consolida il network di imprese di Turn Umbria Re-Generation, il progetto promosso da Confindustria Umbria con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e della Fondazione Perugia, con l’obiettivo di valorizzare il contributo dell’industria allo sviluppo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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