Confartigianato tredici imprese artigiane del territorio cesenate ' promosse' in sostenibilità
Questa settimana, tredici imprese artigiane del Cesese riceveranno i primi report di sostenibilità. Le aziende, che hanno aderito al progetto Confesg di Confartigianato Cesena, stanno iniziando a capire come migliorare il loro impatto ambientale. Il percorso, promosso in collaborazione con Turtle Srl, mira a guidarle verso pratiche più sostenibili in vista del 2025.
Sono in fase di consegna in questi giorni i primi report di sostenibilità alle imprese che nel 2025 hanno aderito a Confesg, il progetto promosso da Confartigianato Cesena in collaborazione con il partner tecnico Turtle Srl, ideato per accompagnare le piccole imprese nel percorso verso la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
